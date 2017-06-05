Курение десяти сигарет в день во время беременности может привести к проблемам с поведением у подростка

5 июня 2017 года, 21:34

Фото: AmericaRU.com

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Уже давно известно, что курение во время беременности может принести вред еще неродившемуся ребенку. Теперь новое исследование показало, что негативные последствия в значительной степени дают о себе знать в подростковом возрасте ребенка.Курение во время беременности, которое ранее связали с преждевременными родами и низким весом ребенка при рождении, также может привести к поведенческим проблемам в подростковые годы. По словам исследователей, десяти сигарет в день для этого достаточно. Специалисты медицинского центра при Бостонском университете также выяснили, что вредная привычка оказывает негативное влияние на печень ребенка.Мальчики оказались более склонными к развитию рубцов на печени, что увеличивает риск возникновения цирроза в более позднем возрасте, а также печеночной недостаточности - смертельно опасного состояния, если его не лечить. У девочек ученые отметили поражение клеток, регулирующих метаболизм печени, из-за чего в дальнейшем у них могут быть проблемы с избыточным весом. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Drug and Alcohol Dependence».