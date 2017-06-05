Ученые выяснили, что в отдельной от родителей комнате ребенок спит дольше

5 июня 2017 года, 20:53

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что чем раньше ваш ребенок начнет спать в отдельной комнате, тем дольше он будет спать.Специалисты Американской академии педиатрии проанализировали данные 230 матерей и обнаружили, что дети, которые спали с родителями, спали меньше. При этом дети в возрасте 4 месяцев, которые спали отдельно, спали в среднем примерно по 45 минут. Дети 9-месячного возраста, которые спали отдельно от родителей, ночью спали на 40 минут, а днем – на 20 минут дольше, по сравнению с теми, кто спал с родителями.Педиатры не рекомендуют «отселять» детей в отдельную комнату до 1 года, но с 6 месяцев у детей уже должна быть своя кровать. По словам исследователей, плохой сон у младенцев может быть связан с рядом проблем в дальнейшей жизни, в том числе детское ожирение и поведенческие проблемы. Кроме того, недостаток сна у ребенка оказывает влияние на стресс родителей и их психическое здоровье. Некоторые эксперты считают, что ребенка стоит приучить к своей спальне, прежде чем у малыша сможет развиться тревога из-за разделения с родителями.