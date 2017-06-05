В Оклахоме сосед убил мужчину, пытающегося утопить двух близнецов

5 июня 2017 года, 20:31

Фото: AmericaRU.com

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В штате Оклахома мужчина выстрелил и убил соседа, который пытался утопить трехмесячных близнецов в ванной. Дети, которых уже выписали из больницы, чувствуют себя хорошо.В настоящее время стражи порядка рассматривали вопрос о том, должны ли они предъявлять обвинения в убийстве Кэшу Фримену (Cash Freeman). По словам сотрудников правоохранительных органов, 27-летний Леланд Фостер (Leland Foster) пришел в дом к жене, с которой живет раздельно, и понес детей в ванную комнату с целью их утопить. При этом он приставил к горлу Мишель Форреллс (Michelle Forrells) нож.Однако в доме находился еще один человек, которого Фостер не учел. 12-летняя девочка побежала за помощью к соседям. Фримен, недолго думая, схватился за свой револьвер и дважды выстрелил в спину Фостера. «Я думаю, что он поступил правильно, потому что кто знает, что произошло бы?» - сказал один из соседей.