Американка устроила выпускной для сына за 25 тысяч долларов

Фото: AmericaRU.com
Саудия Шулер (Saudia Shuler), мать Джонни Идена-младшего, потратила 25 тысяч долларов, чтобы завести на выпускной вечер три тонны песка и верблюда, несколько роскошных автомобилей числе Rolls Royce и Lamborghini. Также для Джонни заказали три разных костюма на заказ, которые он сменил в течение вечера.
Саудия Шулер говорит, что она боролась с раком и перенесла инсульт в последние несколько лет. Она решила устроить своему сыну незабываемый выпускной, который он запомнит на всю жизнь.
Джонни планирует осенью начать обучение в университете Дэлавера.
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