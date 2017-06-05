Американка устроила выпускной для сына за 25 тысяч долларов

5 июня 2017 года, 16:40

Фото: AmericaRU.com

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Жительница Филадельфии решила устроить своему сыну необычный выпускной. Она хотела отправить его в Дубаи, но затем решила «привезти» Дубаи домой, на его выпускной вечер.Саудия Шулер (Saudia Shuler), мать Джонни Идена-младшего, потратила 25 тысяч долларов, чтобы завести на выпускной вечер три тонны песка и верблюда, несколько роскошных автомобилей числе Rolls Royce и Lamborghini. Также для Джонни заказали три разных костюма на заказ, которые он сменил в течение вечера.Саудия Шулер говорит, что она боролась с раком и перенесла инсульт в последние несколько лет. Она решила устроить своему сыну незабываемый выпускной, который он запомнит на всю жизнь.Джонни планирует осенью начать обучение в университете Дэлавера.