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В Техасе самый высокий уровень смертности матерей для развитых стран


В Техасе самый высокий уровень смертности матерей для развитых стран
Фото: AmericaRU.com
Исследование, проведенное университетом штата Мэриленд, показало, что уровень материнской смертности в Техасе является самым высоким не только в США, но и во всех развитых странах.

Уровень смертности беременных женщин и рожениц удвоился в период с 2010 по 2012 год. Более всего смертей в Техасе – среди афроамериканок (28% всех смертей рожениц). В штате не предпринимают меры, чтобы решить эту проблему. Поднять этот вопрос законодатели штат смогут не раньше 2019 года.

Исследование также показало, что уровень смертей женщин во время беременности или родов в США выше, чем во всех других странах Организации экономического сотрудничества и развития, сообщающих данные о материнской смертности, за исключением Мексики.
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