Американские медики предупреждают, что не нужно близко контактировать с цыплятами, утками и гусями

Фото: AmericaRU.com
Недавно опубликованные данные Центра контроля и профилактики заболеваний свидетельствуют о том, что слишком много людей близко контактируют с домашними птицами, что является причиной вспышек инфекций, в частности – сальмонеллы.
В прошлом году рекордное число американцев страдало от диареи, рвоты, судорог и лихорадки из-за близкого контакта с утками и курами – 895 человек заболело сальмоннелезом от взаимодействия с птицами.
В этом году с 4 января по 3 мая по крайней мере 372 человека заболели из-за заражения от уток, кур и гусей. И это только выявленные случаи, на самом деле их может быть в десятки раз больше.
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