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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеАмериканские медики предупреждают, что не нужно близко контактировать с цыплятами, утками и гусями
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Американские медики предупреждают, что не нужно близко контактировать с цыплятами, утками и гусями


Американские медики предупреждают, что не нужно близко контактировать с цыплятами, утками и гусями
Фото: AmericaRU.com
Медики из Центра по контролю и профилактике заболеваний США предупреждают, что детям и взрослым нельзя брать на руки и близко подходить к взрослым домашним птицам и их цыплятам. Утки, гуси и куры, особенно маленькие, могут выглядеть мило, но они являются источником многих болезней.

Недавно опубликованные данные Центра контроля и профилактики заболеваний свидетельствуют о том, что слишком много людей близко контактируют с домашними птицами, что является причиной вспышек инфекций, в частности – сальмонеллы.

В прошлом году рекордное число американцев страдало от диареи, рвоты, судорог и лихорадки из-за близкого контакта с утками и курами – 895 человек заболело сальмоннелезом от взаимодействия с птицами.

В этом году с 4 января по 3 мая по крайней мере 372 человека заболели из-за заражения от уток, кур и гусей. И это только выявленные случаи, на самом деле их может быть в десятки раз больше.
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