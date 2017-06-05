Американские медики предупреждают, что не нужно близко контактировать с цыплятами, утками и гусями

5 июня 2017 года, 15:50

Фото: AmericaRU.com

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Медики из Центра по контролю и профилактике заболеваний США предупреждают, что детям и взрослым нельзя брать на руки и близко подходить к взрослым домашним птицам и их цыплятам. Утки, гуси и куры, особенно маленькие, могут выглядеть мило, но они являются источником многих болезней.Недавно опубликованные данные Центра контроля и профилактики заболеваний свидетельствуют о том, что слишком много людей близко контактируют с домашними птицами, что является причиной вспышек инфекций, в частности – сальмонеллы.В прошлом году рекордное число американцев страдало от диареи, рвоты, судорог и лихорадки из-за близкого контакта с утками и курами – 895 человек заболело сальмоннелезом от взаимодействия с птицами.В этом году с 4 января по 3 мая по крайней мере 372 человека заболели из-за заражения от уток, кур и гусей. И это только выявленные случаи, на самом деле их может быть в десятки раз больше.