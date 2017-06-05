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Ученые нашли место древнего взрыва метана в Арктике


Ученые нашли место древнего взрыва метана в Арктике
Фото: AmericaRU.com
Это похоже на открытие бутылки шампанского. Ученые обнаружили место древнего взрыва метана в Арктике. Новое исследование нашло свидетельства древнего «взрыва» метана в Баренцевом море недалеко от Свальбарда.

Почти 12 000 лет назад внезапный взрыв метана взлетел со дна Северного Ледовитого океана, оставив после себя массив гигантских кратеров. И медленная струйка газа продолжает течь от морского дна и по сей день.

Выводы, описанные в статье, опубликованной в журнале Science, являются последними из недавних открытий, указывающих на арктические взрывы метана в древности. И эти выводы стали причиной спорой среди ученых о том, может ли такое событие повториться, и как это может повлиять на климат сегодня.

Метан является мощным парниковым газом - эффект потепления от его скопления в атмосфере в 30 раз выше, чем у углекислого газа в течение 100 лет или около того. Таким образом, открытие любых новых источников метана или утечек на планете является предметом интереса ученых-климатологов.
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