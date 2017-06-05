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Главная страница → Раздел: ЭкономикаНедовольны работой? Это может повлиять на выход на пенсию
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Недовольны работой? Это может повлиять на выход на пенсию


Недовольны работой? Это может повлиять на выход на пенсию
Фото: AmericaRU.com
Все большее число американцев утверждает, что они недовольны своей работой. Но если вы уступите этому чувству и преждевременно уйдете на пенсию, вы можете оказаться в отчаянной финансовой ситуации.

Согласно докладу Conference Board, Нью-йоркской некоммерческой исследовательской группы, более половины американцев активно недовольны работой. Однако это не всегда было так. Еще в 1987 году более 60% рабочих заявляли, что им нравится их работа. Но с тех пор это число значительно сократилось и достигло рекордного минимума в 2010 году, вскоре после Великой рецессии, когда только около 42% взрослых чувствовали удовлетворение на работе.

Пока молодые работники хоть и недовольны работой, продолжают зарабатывать на жизнь, пожилые стремятся как можно быстрее уйти на покой. Исследование Conference Board показало, что плохое здоровье является основным фактором, заставляющим пожилых работников уходить на пенсию рано, неудовлетворенность работой остается второй причиной.

Но сегодня большинство пожилых американцев просто не получают финансовой поддержки при выходе на пенсию. Фактически, средняя сумма сбережений среди бэби-бумеров в возрасте от 56 до 61 года составляет всего 17 000 долларов. Около 41% бумеров не имеют пенсионных накоплений вообще.
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