Женщина-почтальон кормила соседскую собаку гвоздями

Фото: AmericaRU.com
Представители шерифа округа Мэдисон обвиняют 47-летнюю Сюзанну Берханс (Susanna Burhans) в издевательстве над животным. Один из жителей города Эд Гловер нашел у себя на лужайке перед домом, рядом с почтовым ящиком мясные шарики. Внутри фрикаделек он обнаружил несколько гвоздей. Он предположил, что почтальон пыталась накормить его собаку Мисси этим «угощением». Гловер отвез собаку к ветеринару, и рентген показал, что в желудке у собаки есть гвозди.
Собаку удалось спасти, а Берханс обвинили в преступлении. Почтальон внесла залог в размере 2500 долларов. Неизвестно, пострадали ли другие собаки.
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