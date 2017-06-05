Женщина-почтальон кормила соседскую собаку гвоздями

5 июня 2017 года, 14:05

Фото: AmericaRU.com

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Жительница Алабамы, которая работала разносчицей почты, обвиняется в жестоком обращении с животными. Выяснилось, что она кормила соседскую собаку мясом, напичканным гвоздями и металлическими обломками.Представители шерифа округа Мэдисон обвиняют 47-летнюю Сюзанну Берханс (Susanna Burhans) в издевательстве над животным. Один из жителей города Эд Гловер нашел у себя на лужайке перед домом, рядом с почтовым ящиком мясные шарики. Внутри фрикаделек он обнаружил несколько гвоздей. Он предположил, что почтальон пыталась накормить его собаку Мисси этим «угощением». Гловер отвез собаку к ветеринару, и рентген показал, что в желудке у собаки есть гвозди.Собаку удалось спасти, а Берханс обвинили в преступлении. Почтальон внесла залог в размере 2500 долларов. Неизвестно, пострадали ли другие собаки.