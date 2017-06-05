Toyota начинает разработку летающих автомобилей

Фото: AmericaRU.com
Пока сообщается, что прототип летающей машины Toyota будет создан исключительно для церемонии открытия Олимпийских игр в Токио летом 2020 года – так будет зажжен олимпийский огонь.
Toyota обозначает свои собственные амбиции летающих машин как идеи «на самых ранних стадиях». Сообщается, что «пока еще не принято решение о коммерциализации» этого проекта.
Тем не менее, участие второго по величине автопроизводителя в мире в разработках летающих автор отражает серьезный шаг в этом направлении. Это также усиливает дискуссию о том, насколько они реалистичны.
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