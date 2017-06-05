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Главная страница → Раздел: ЭкономикаToyota начинает разработку летающих автомобилей
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Toyota начинает разработку летающих автомобилей


Toyota начинает разработку летающих автомобилей
Фото: AmericaRU.com
Автомобильный производитель Toyota, похоже, вскоре начнет выпускать летающие автомобили. Уже сейчас ведется разработка заднего привода для запуска таких машин.

Пока сообщается, что прототип летающей машины Toyota будет создан исключительно для церемонии открытия Олимпийских игр в Токио летом 2020 года – так будет зажжен олимпийский огонь.

Toyota обозначает свои собственные амбиции летающих машин как идеи «на самых ранних стадиях». Сообщается, что «пока еще не принято решение о коммерциализации» этого проекта.

Тем не менее, участие второго по величине автопроизводителя в мире в разработках летающих автор отражает серьезный шаг в этом направлении. Это также усиливает дискуссию о том, насколько они реалистичны.
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