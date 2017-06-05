Toyota начинает разработку летающих автомобилей

5 июня 2017 года, 13:35

Фото: AmericaRU.com

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Автомобильный производитель Toyota, похоже, вскоре начнет выпускать летающие автомобили. Уже сейчас ведется разработка заднего привода для запуска таких машин.Пока сообщается, что прототип летающей машины Toyota будет создан исключительно для церемонии открытия Олимпийских игр в Токио летом 2020 года – так будет зажжен олимпийский огонь.Toyota обозначает свои собственные амбиции летающих машин как идеи «на самых ранних стадиях». Сообщается, что «пока еще не принято решение о коммерциализации» этого проекта.Тем не менее, участие второго по величине автопроизводителя в мире в разработках летающих автор отражает серьезный шаг в этом направлении. Это также усиливает дискуссию о том, насколько они реалистичны.