Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:09 am | Чикаго 5:09 am | Сан-Франциско 3:09 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Миннесоте разбился вездеход, погибло 2 человека
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Миннесоте разбился вездеход, погибло 2 человека


В Миннесоте разбился вездеход, погибло 2 человека
Фото: AmericaRU.com
На трассе в Миннесоте произошла авария с участием вездехода, водитель и пассажир погибли на месте, сообщают местные власти.

По словам представители офиса шерифа, крушение произошло в субботу вечером к югу от Ментора в округе Полк. Погибшие – мужчина и женщина, оба 34 лет.

Они ехали на вездеходе по трассе 12, вылетели на поле и перевернулись. Водитель и пассажир потеряли сознание, и когда на место прибыли медики, спасти их уже не удалось. Жертвы объявлены мертвыми на месте происшествия.
Личности погибших не разглашаются.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114529
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500. Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500.
Раздел: Животные
White cockatoo White cockatoo
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Раздел: Требуются
Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD # Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD #
Раздел: Квартиры - сдам
2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен 2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus