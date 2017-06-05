В Миннесоте разбился вездеход, погибло 2 человека

Фото: AmericaRU.com
По словам представители офиса шерифа, крушение произошло в субботу вечером к югу от Ментора в округе Полк. Погибшие – мужчина и женщина, оба 34 лет.
Они ехали на вездеходе по трассе 12, вылетели на поле и перевернулись. Водитель и пассажир потеряли сознание, и когда на место прибыли медики, спасти их уже не удалось. Жертвы объявлены мертвыми на месте происшествия.
Личности погибших не разглашаются.
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