В Миннесоте разбился вездеход, погибло 2 человека

5 июня 2017 года, 13:10

Фото: AmericaRU.com

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На трассе в Миннесоте произошла авария с участием вездехода, водитель и пассажир погибли на месте, сообщают местные власти.По словам представители офиса шерифа, крушение произошло в субботу вечером к югу от Ментора в округе Полк. Погибшие – мужчина и женщина, оба 34 лет.Они ехали на вездеходе по трассе 12, вылетели на поле и перевернулись. Водитель и пассажир потеряли сознание, и когда на место прибыли медики, спасти их уже не удалось. Жертвы объявлены мертвыми на месте происшествия.Личности погибших не разглашаются.