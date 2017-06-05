В Вашингтоне нашли шестую петлю для повешения – теперь в начальной школе

Фото: AmericaRU.com
Согласно сообщению полиции, символ ненависти был обнаружен перед входной дверью школы в 36th Place SE. Рядом находится церковь Christian Praise Church.
Шестую петлю нашли всего через два дня после того, как подобные «артефакты» были обнаружены в Национальном музее истории и культуры афроамериканцев и в музее Хиршхорна.
Ранее в мае двое мужчин были обвинены в преступлениях на почве ненависти после того, как была обнаружена петля в средней школе Крофтона в штате Мэриленд.
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