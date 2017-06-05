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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Вашингтоне нашли шестую петлю для повешения – теперь в начальной школе
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В Вашингтоне нашли шестую петлю для повешения – теперь в начальной школе


В Вашингтоне нашли шестую петлю для повешения – теперь в начальной школе
Фото: AmericaRU.com
Вот уже шестая петля для линчевания обнаружена на востоке США за последние несколько дней. На этот раз неизвестный оставил петлю около дверей начальной школы Вашингтона, округ Колумбия.

Согласно сообщению полиции, символ ненависти был обнаружен перед входной дверью школы в 36th Place SE. Рядом находится церковь Christian Praise Church.

Шестую петлю нашли всего через два дня после того, как подобные «артефакты» были обнаружены в Национальном музее истории и культуры афроамериканцев и в музее Хиршхорна.

Ранее в мае двое мужчин были обвинены в преступлениях на почве ненависти после того, как была обнаружена петля в средней школе Крофтона в штате Мэриленд.
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