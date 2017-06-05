Во время протестов в Портленде арестовали 14 человек

Фото: AmericaRU.com
Сотни сторонников президента США Дональда Трампа (Donald Trump) собрались на площади Терри Д. Шранка для участия в митинге «Трамп за свободную речь». Их численность уступила количеству протестующих, собравшихся через улицу. Группы были разделены стеной офицеров полиции. Конфликт начался с обмена оскорблениями, затем люди начали бросать друг в друга стеклянные бутылки, кирпичи и шарики, наполненные дурно пахнущей жидкостью.
Офицеры использовали перцовый аэрозоль, чтобы оттолкнуть демонстрантов и закрыли парк, где те собрались, угрожая арестовать любого, кто остался. В результате было арестовано 14 человек, неизвестно, с какой из сторон.
Троих отпустили, 11 человек получили обвинения в организации беспорядков, хранение оружия, препятствование работе полиции и другие.
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