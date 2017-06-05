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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеКак научиться лучше понимать людей?
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Как научиться лучше понимать людей?


Как научиться лучше понимать людей?
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что чтобы лучше понимать чувства и мысли других людей, сначала стоит разобраться в себе самом.

Ученые обнаружили, что взрослые, которые принимали участие в программе, обучающей видению ситуации с точки зрения других людей (их мыслей, убеждений, эмоций и личностных особенностей), стали лучше понимать себя и других. Результаты эксперимент были опубликованы в журнале «Journal of Cognitive Enhancement».

По словам специалистов лейпцигского Института исследований мозга имени Макса Планка, самопознание - это нечто большее, чем просто путешествие по Эго. Умение поставить себя на место другого – полезный социальный навык, который может способствовать взаимопониманию между представителями разных культур.

Исследователи обнаружили, что чем больше участники признавали различные аспекты своей личности, в том числе и не самые приятные, тем лучше они понимали намерения и убеждения других людей. Удивительно, что принятие положительных особенностей не было связано с большим пониманием других людей. Вероятно, это связано с тем, что для решения внутренних конфликтов приходится преодолевать внутренне сопротивление, а те, кому удалось это сделать, стали лучше разбираться в других.
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