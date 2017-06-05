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Главная страница → Раздел: В миреВ Лондоне арестовали 12 человек по подозрению в причастности к теракту на мосту
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В Лондоне арестовали 12 человек по подозрению в причастности к теракту на мосту


В Лондоне арестовали 12 человек по подозрению в причастности к теракту на мосту
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов Великобритании не теряют времени: по подозрению в причастности к теракту на Лондонском мосту были арестованы 12 человек.

Стражи порядка не разглашают личности задержанных, но стало известно, что среди них есть четыре женщины. Как передает AP, полиция все еще проводит обыски в рамках продолжающегося расследования. Между тем мэр Лондона Садик Хан (Sadiq Kahn) заявил, что в ближайшие дни в городе ожидается увеличение сил безопасности.

Двойной теракт произошел в ночь на 4 июня. Нападения произошли на Лондонском мосту и на рынке в районе Боро около 10 часов вечера по местному времени. Стражи порядка сообщают, что микроавтобус наехал на пешеходов на Лондонском мосту, а затем доехал до рынка Боро, где несколько мужчин вышли из фургона и напали на прохожих. По последним данным, жертвами террористической атаки стали 7 человек, еще 48 пострадали, из которых 21 них находится в критическом состоянии. Нападавшие были убиты полицией.
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