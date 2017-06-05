В Лондоне арестовали 12 человек по подозрению в причастности к теракту на мосту

Фото: AmericaRU.com
Стражи порядка не разглашают личности задержанных, но стало известно, что среди них есть четыре женщины. Как передает AP, полиция все еще проводит обыски в рамках продолжающегося расследования. Между тем мэр Лондона Садик Хан (Sadiq Kahn) заявил, что в ближайшие дни в городе ожидается увеличение сил безопасности.
Двойной теракт произошел в ночь на 4 июня. Нападения произошли на Лондонском мосту и на рынке в районе Боро около 10 часов вечера по местному времени. Стражи порядка сообщают, что микроавтобус наехал на пешеходов на Лондонском мосту, а затем доехал до рынка Боро, где несколько мужчин вышли из фургона и напали на прохожих. По последним данным, жертвами террористической атаки стали 7 человек, еще 48 пострадали, из которых 21 них находится в критическом состоянии. Нападавшие были убиты полицией.
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