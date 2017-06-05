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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесЧудо-женщина возглавила американский прокат
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«Чудо-женщина» возглавила американский прокат


Чудо-женщина возглавила американский прокат
Фото: AmericaRU.com
Последний фильм кинокомпании Warner Bros. и DC Comics собрал 100,5 миллионов долларов в первые выходные проката, что делает его не только самой просматриваемой супергеройской лентой, но и самой кассовой новинкой в стране, сделанной режиссером-женщиной.

В мировом прокате «Чудо-женщина» заработал 122,5 миллионов долларов, и в настоящее время общие сборы перевалили отметку 223 миллиона долларов. Теперь фильм Пэтти Дженкинс (Patty Jenkins) находится на вершине списка успешно дебютировавших фильмов, среди которых «Пятьдесят оттенков серого» (85,1 миллионов долларов), «Сумерки» (69,6 миллионов долларов) и «Идеальный голос 2» (69,2 миллионов долларов).

На втором месте проката оказался компьютерно-анимационный полнометражный комедийный фильм «Капитан Подштанник», собравший 23,5 миллиона долларов. На третьей позиции стоят «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», которые собрали за выходные 21,6 миллион долларов. Тем не менее, пиратскую сагу неплохо смотрят за рубежом, где фильм собрал 73,8 миллиона долларов. На четвертом и пятом месте находятся «Стражи Галактики 2» и «Спасатели Малибу», собравшие 9,7 и 8,5 миллионов долларов соответственно.
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