Подростки из высших слоев общества имеют более высокий риск развития зависимости

5 июня 2017 года, 06:48

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что даже если подросток вращается в высших кругах общества, это не обязательно защитит его от развития наркотической зависимости.Ученые обнаружили, что подростки, обучающиеся в элитных колледжах США, имеют более высокий риск развития зависимости от наркотиков. «Мы обнаружили тревожную тенденцию, касающуюся злоупотребления психоактивными веществами молодыми людьми», - говорит ведущий автор исследования Суния Лутар (Suniya Luthar), профессор психологии Университета штата Аризона. По ее словам, среди парней и девушек из элитных учебных заведений были отмечены высокие уровни употребления алкоголя, курения марихуаны и употребления наркотиков таких, как кокаин и экстази.В эксперименте приняли участие более 500 студентов в возрасте от 23 до 27 лет. «Мы обнаружили уровень зависимости от наркотиков или алкоголя среди 24 процентов женщин и 40 процентов мужчин. Эти показатели в три раза превышают национальные нормы», - сказала Лутар.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Development and Psychopathology».