Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:39 pm | Чикаго 6:39 pm | Сан-Франциско 4:39 pm
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПодростки из высших слоев общества имеют более высокий риск развития зависимости
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Подростки из высших слоев общества имеют более высокий риск развития зависимости


Подростки из высших слоев общества имеют более высокий риск развития зависимости
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что даже если подросток вращается в высших кругах общества, это не обязательно защитит его от развития наркотической зависимости.

Ученые обнаружили, что подростки, обучающиеся в элитных колледжах США, имеют более высокий риск развития зависимости от наркотиков. «Мы обнаружили тревожную тенденцию, касающуюся злоупотребления психоактивными веществами молодыми людьми», - говорит ведущий автор исследования Суния Лутар (Suniya Luthar), профессор психологии Университета штата Аризона. По ее словам, среди парней и девушек из элитных учебных заведений были отмечены высокие уровни употребления алкоголя, курения марихуаны и употребления наркотиков таких, как кокаин и экстази.

В эксперименте приняли участие более 500 студентов в возрасте от 23 до 27 лет. «Мы обнаружили уровень зависимости от наркотиков или алкоголя среди 24 процентов женщин и 40 процентов мужчин. Эти показатели в три раза превышают национальные нормы», - сказала Лутар.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Development and Psychopathology».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114517
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Туризм и отдых
Экскурсии и туры по Западному побережью Экскурсии и туры по Западному побережью
Раздел: Туризм и отдых
Аренда авто. Самые низкие цены в Майами! Аренда авто. Самые низкие цены в Майами!
Раздел: Поиск
ищу своего отца ищу своего отца
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира продается квартира
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается дом от собственника, без комиссии Сдается дом от собственника, без комиссии
Раздел: Бизнес и маркетинг
Брачное агентство ищет партнеров в США Брачное агентство ищет партнеров в США
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus