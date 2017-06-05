Подростки из высших слоев общества имеют более высокий риск развития зависимости

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Ученые обнаружили, что подростки, обучающиеся в элитных колледжах США, имеют более высокий риск развития зависимости от наркотиков. «Мы обнаружили тревожную тенденцию, касающуюся злоупотребления психоактивными веществами молодыми людьми», - говорит ведущий автор исследования Суния Лутар (Suniya Luthar), профессор психологии Университета штата Аризона. По ее словам, среди парней и девушек из элитных учебных заведений были отмечены высокие уровни употребления алкоголя, курения марихуаны и употребления наркотиков таких, как кокаин и экстази.
В эксперименте приняли участие более 500 студентов в возрасте от 23 до 27 лет. «Мы обнаружили уровень зависимости от наркотиков или алкоголя среди 24 процентов женщин и 40 процентов мужчин. Эти показатели в три раза превышают национальные нормы», - сказала Лутар.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Development and Psychopathology».
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