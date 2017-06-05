Трамп намерен приватизировать систему контроля за воздушным движением США

Фото: AmericaRU.com
Мероприятия под кодовым названием «неделя инфраструктуры» демонстрируют, что после возвращения из заграничной командировки президент продолжает работу, несмотря на обвинения его администрации в связи с российским правительством. Об идее приватизировать национальную систему управления воздушным движением говорилось еще при администрации Клинтона, но Сенат так и не принял законопроект.
Сторонники утверждают, что приватизация поддержит усилия Федерального агентства гражданской авиации по модернизации системы, которая по-прежнему полагается на наземные раиолокаторы в то время, когда другие страны перешли на системы GPS, позволяющие прокладывать более прямые маршруты при меньших затратах.
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