Трамп намерен приватизировать систему контроля за воздушным движением США

5 июня 2017 года, 06:32

Фото: AmericaRU.com

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Президент Дональд Трамп (Donald Trump) собирается выполнить свое обещание приватизировать национальную систему управления воздушным движением и тем самым увеличить инвестирование дорог, водных путей и других отраслей инфраструктуры на 1 триллион долларов.Мероприятия под кодовым названием «неделя инфраструктуры» демонстрируют, что после возвращения из заграничной командировки президент продолжает работу, несмотря на обвинения его администрации в связи с российским правительством. Об идее приватизировать национальную систему управления воздушным движением говорилось еще при администрации Клинтона, но Сенат так и не принял законопроект.Сторонники утверждают, что приватизация поддержит усилия Федерального агентства гражданской авиации по модернизации системы, которая по-прежнему полагается на наземные раиолокаторы в то время, когда другие страны перешли на системы GPS, позволяющие прокладывать более прямые маршруты при меньших затратах.