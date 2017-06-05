Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:39 pm | Чикаго 6:39 pm | Сан-Франциско 4:39 pm
Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп намерен приватизировать систему контроля за воздушным движением США
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Трамп намерен приватизировать систему контроля за воздушным движением США


Трамп намерен приватизировать систему контроля за воздушным движением США
Фото: AmericaRU.com
Президент Дональд Трамп (Donald Trump) собирается выполнить свое обещание приватизировать национальную систему управления воздушным движением и тем самым увеличить инвестирование дорог, водных путей и других отраслей инфраструктуры на 1 триллион долларов.

Мероприятия под кодовым названием «неделя инфраструктуры» демонстрируют, что после возвращения из заграничной командировки президент продолжает работу, несмотря на обвинения его администрации в связи с российским правительством. Об идее приватизировать национальную систему управления воздушным движением говорилось еще при администрации Клинтона, но Сенат так и не принял законопроект.

Сторонники утверждают, что приватизация поддержит усилия Федерального агентства гражданской авиации по модернизации системы, которая по-прежнему полагается на наземные раиолокаторы в то время, когда другие страны перешли на системы GPS, позволяющие прокладывать более прямые маршруты при меньших затратах.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114515
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Клининговые услуги Клининговые услуги
Раздел: Туризм и отдых
Аренда авто. Самые низкие цены в Майами! Аренда авто. Самые низкие цены в Майами!
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Раздел: Квартиры - сдам
квартира от собственника, без комиссии квартира от собственника, без комиссии
Раздел: Поиск
Ищу родственников Ищу родственников
Раздел: Требуются
Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus