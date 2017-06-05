Трамп нашел лазейку, с помощью которой сможет продвинуть свой иммиграционный запрет

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Сенатор Рой Блант (Roy Blunt), который возглавлял церемонию инаугурации Трампа, сказал, что президент должен сосредоточиться на более тщательной проверке иностранцев. «Мне кажется, что президент действительно имеет право задействовать усиленную проверку. Это можно сделать в обход запрета на иммиграцию», - сказал он. Ранее антииммиграционный приказ Трампа, который временно запрещает гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран въезд в Соединенные Штаты, столкнулся с юридическими проблемами. Однако недавние события в столице Великобритании могут повернуть ситуацию в иное русло.
«Мы должны быть умными, бдительными и жесткими. Нам нужны суды, которые вернут нам права. Нам нужен запрет на иммиграцию в качестве дополнительной меры безопасности», - написал Трамп в своем Твиттере в ответ на террористический акт в Лондоне.
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