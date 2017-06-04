Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:08 am | Чикаго 5:08 am | Сан-Франциско 3:08 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЧто сделал самый опасный гриб в мире с 18-месячной девочкой
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Что сделал самый опасный гриб в мире с 18-месячной девочкой


Что сделал самый опасный гриб в мире с 18-месячной девочкой
Фото: AmericaRU.com
Amanita Phalloides, также известный как гриб смерти, часто выглядит как съедобный вид. Однако его потребление вызывает тяжелое повреждение органов и смерть.

Эти грибы появляются после сильных дождей на лужайках и в лесах Калифорнии, часто напоминая безвредные. Говорят, что этот гриб - очень вкусный. В декабре прошлого года 14 человек отравились amanita phalloides. У людей появляется сильная тошнота, затем через несколько дней токсины разрушают внутренние органы, особенно печень. При своевременном лечении людей спасти возможно.

Согласно данным доклада, трое из тех, кто съел калифорнийские грибы смерти, нуждались в трансплантации печени. И одна из них, 18-месячная девочка, теперь имеет постоянный неврологический ущерб. К счастью, ни один из 14 человек в Калифорнии не умер.

Amanita Phalloides - причина 90% смертей от грибов в мире.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114511
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на побережье квартира с видом на побережье
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY
Раздел: Требуются
Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus