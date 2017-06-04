Что сделал самый опасный гриб в мире с 18-месячной девочкой

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Эти грибы появляются после сильных дождей на лужайках и в лесах Калифорнии, часто напоминая безвредные. Говорят, что этот гриб - очень вкусный. В декабре прошлого года 14 человек отравились amanita phalloides. У людей появляется сильная тошнота, затем через несколько дней токсины разрушают внутренние органы, особенно печень. При своевременном лечении людей спасти возможно.
Согласно данным доклада, трое из тех, кто съел калифорнийские грибы смерти, нуждались в трансплантации печени. И одна из них, 18-месячная девочка, теперь имеет постоянный неврологический ущерб. К счастью, ни один из 14 человек в Калифорнии не умер.
Amanita Phalloides - причина 90% смертей от грибов в мире.
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