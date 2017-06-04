SpaceX впервые в истории запускает уже использованную капсулу Dragon

Фото: AmericaRU.com
Компания провела запуск в Космическом центре Кеннеди во Флориде – со знаменитой площадки NASA 39A. Носителем была ракета компании Falcon 9. Примерно через 8 минут после запуска ракета-носитель первой ступени вернулась на Землю, чтобы приземлиться на ближайшей военно-воздушной станции мыса Канаверал. Через 10 минут капсула Dragon отделилась от второй ступни Falcon 9, развернула свои солнечные батареи и начала свой трехдневный полет до МКС.
В понедельник, 5 июня, капсула состыкуется с модулем Harmony МКС и доставит 2700 килограммов полезного груза для 52-го экипажа.
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