У «Игры престолов» все же будет 8 сезон

4 июня 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114507

Продюсеры сериала HBO «Игра престолов» (Game of Thrones) заявляют, что у проекта будет восьмой сезон, но он может появиться в 2019 году.16 июля 2017 года будет горьким днем для поклонников сериала. И хотя шоу вернется в эфир, седьмой сезон будет в два раза короче предыдущих – всего 7 эпизодов. Он ранее объявлялся как финальный, однако продюсеры приняли решение сделать восьмой, и в нем будет только 6 или 8 серий.«Entertainment Weekly» сообщает, что шоураннеры Дэвид Бениофф (David Benioff) и Д.Б. Вайс (D.B. Weiss) получат достаточно времени, чтобы завершить создание сезона – до 2019 года.