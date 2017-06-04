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У «Игры престолов» все же будет 8 сезон


У Игры престолов все же будет 8 сезон
Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Продюсеры сериала HBO «Игра престолов» (Game of Thrones) заявляют, что у проекта будет восьмой сезон, но он может появиться в 2019 году.

16 июля 2017 года будет горьким днем для поклонников сериала. И хотя шоу вернется в эфир, седьмой сезон будет в два раза короче предыдущих – всего 7 эпизодов. Он ранее объявлялся как финальный, однако продюсеры приняли решение сделать восьмой, и в нем будет только 6 или 8 серий.

«Entertainment Weekly» сообщает, что шоураннеры Дэвид Бениофф (David Benioff) и Д.Б. Вайс (D.B. Weiss) получат достаточно времени, чтобы завершить создание сезона – до 2019 года.
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