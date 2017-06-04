84-летняя судья из США становится фитнес-звездой

4 июня 2017 года, 12:45

Фото: AmericaRU.com

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Рут Бейдер Гинзбург (Ruth Bader Ginsburg), 84-летняя судья Верховного суда США, решила сделать карьеру фитнес-тренера. Она выпускает собственную книгу о том, как поддерживать физическую форму. Книга выйдет в свет 3 октября этого года.Гинзбург решила опубликовать книгу в соавторстве с иллюстратором Патриком Уэлшем и своим давним тренером Брайантом Джонсоном, который теперь также тренирует судей Стивена Брейера и Елену Каган.В 112-страничной книге присутствуют иллюстрации, на которых судья выполняет каждое упражнение в своем обычном окружении. По словам издателя Houghton Mifflin Harcourt, Гинзбург будет изображена в своей униформе судьи, фиолетовых лосинах и неизменных кроссовках.Упоминая о своем возрасте в начале этого года, Гинзбург отметила: «Очень важной частью моей жизни является личный тренер». Джонстон – бывший военный, с 1999 года тренирует судью после лечению у нее колоректального рака. Сейчас она тренируется с Джонсоном два раза в неделю в течение часа. Она делает два сета из 10 отжиманий и коплекс других упражнений.