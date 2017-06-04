Двенадцать тысяч молодых мормонов отмечают открытие отреставрированного храма в Айдахо

Фото: AmericaRU.com
Рекордное количество подростков от 12 до 18 лет восточного Айдахо в небольшом городе добровольно отказались от своих сотовых телефонов, чтобы петь и танцевать по случаю открытия храма в Холт-Арене.
Молодые люди по разным причинам решили принять участие в празднике. Большинство согласилось, потому что их уговорили церковные лидеры. В целом, представители мормонов отмечают, что это шоу показывает их «силу в цифрах».
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