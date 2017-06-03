Проблемы со сном влияют в большей степени на женщин, чем мужчин

3 июня 2017 года, 18:41

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114501

Новое исследование показало, что проблемы сна более негативно влияют на женщин, чем мужчин. «Мы обнаружили, что женщины чаще страдают нарушениями, а также связанной с этим сонливостью днем», - говорит соавтор исследования доктор Джон Малауф (John Malouf), основатель клиники SleepGP в Кулангатта, Австралия, говорится в заявлении.В эксперименте приняли участие 750 взрослых, которые заполнили опросники, где рассказали о привычках сна и общем состоянии здоровья. Одна треть респондентов заявила, что ночью им нелегко заснуть, хотя это чаще встречается среди женщин, чем мужчин. Почти половина женщин сообщила о проблемах с засыпанием по сравнению с 27 процентами мужчин. Кроме того, 49 процентов женщин испытывали сонливость днем, по сравнению с 37 процентами мужчин.Исследователи также обнаружили, что 77 процентов женщин чувствовали себя слишком сонными или уставшими в течение дня, по сравнению с 66 процентами мужчин. Сонливость оказала значительное влияние на способность женщин концентрировать внимание; 89 процентов женщин сообщили о данной проблеме. И 80 процентов женщин сказали, что сонливость приводит к проблемам памятью.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Clinical Sleep Medicine».