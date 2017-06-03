Проблемы со сном влияют в большей степени на женщин, чем мужчин

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В эксперименте приняли участие 750 взрослых, которые заполнили опросники, где рассказали о привычках сна и общем состоянии здоровья. Одна треть респондентов заявила, что ночью им нелегко заснуть, хотя это чаще встречается среди женщин, чем мужчин. Почти половина женщин сообщила о проблемах с засыпанием по сравнению с 27 процентами мужчин. Кроме того, 49 процентов женщин испытывали сонливость днем, по сравнению с 37 процентами мужчин.
Исследователи также обнаружили, что 77 процентов женщин чувствовали себя слишком сонными или уставшими в течение дня, по сравнению с 66 процентами мужчин. Сонливость оказала значительное влияние на способность женщин концентрировать внимание; 89 процентов женщин сообщили о данной проблеме. И 80 процентов женщин сказали, что сонливость приводит к проблемам памятью.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Clinical Sleep Medicine».
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