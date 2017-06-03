Кирстен Данст раскритиковала перезапуск «Человека-паука»

3 июня 2017 года, 17:37

Фото: AmericaRU.com

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Кирстен Данст (Kirsten Dunst), которая сыграла Мэри Джейн Уотсон в трилогии «Человек-паук» Сэма Рэйми (Sam Raimi), поделилась своим мнением относительно перезапуска франшизы. И кажется она не в восторге от этой идеи.В новом интервью журналу Marie Claire, Данст заявила, что компания Sony сделала из супергеройского фильма дойную корову. «Мы сделали лучшего «Человека-паука», так кого это волнует? Я считаю, что они могут делать все, что пожелают. Они просто доят эту корову из-за денег. Это так очевидно. Вы знаете, что я имею в виду» - сказала она.Это не в первый раз, когда актриса высказывается относительно перезагрузки франшизы. Недавно в интервью с Variety она отметила, что не любит, когда фильмы перезапускают. «Каждому нравится наш «Человек-Паук». Я считаю, что лучше быть первым, нежели новым», - сказала она.