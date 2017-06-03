Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:36 pm | Чикаго 12:36 pm | Сан-Франциско 10:36 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаВ США замедлился рост занятости; уровень безработицы снизился до 4,3 процентов
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В США замедлился рост занятости; уровень безработицы снизился до 4,3 процентов


В США замедлился рост занятости; уровень безработицы снизился до 4,3 процентов
Фото: AmericaRU.com
В мае в Соединенных Штатах произошло замедление роста занятости, в то время как и несколько предыдущих месяцев показывали снижение показателя. Это свидетельствует о том, что рынок труда теряет импульс. В то же время уровень безработицы упал до 16-летнего минимума.

В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 138 тысяч, поскольку производственные, правительственные сектора и сфера розничных продаж уменьшили количество рабочих мест, говорится в заявлении Министерства труда. В мае было добавлено на 66 тысяч меньше рабочих мест, чем в марте и апреле. В настоящее время уровень безработицы составляет 4,3 процента.

Однако доже этого может быть достаточно для того, чтобы Федеральная резервная система повысила процентные ставки. «Несмотря на те данные, которые мы получили, рынок труда восстанавливается циклически, и ФРС сможет опереться на это», - сказал Майкл Фероли (Michael Feroli), экономист JPMorgan в Нью-Йорке.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114497
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Ищу работника с опытом в AdWords и SEO Ищу работника с опытом в AdWords и SEO
Раздел: Барахолка
Продам Пеленалку, ванночку, кокон Продам Пеленалку, ванночку, кокон
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay
Раздел: Обучение
Логопед Дистанционно Логопед Дистанционно
Раздел: Компьютеры
Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров
Раздел: Услуги
Executive touch cleaning services Executive touch cleaning services
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus