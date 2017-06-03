В США замедлился рост занятости; уровень безработицы снизился до 4,3 процентов

3 июня 2017 года, 16:28

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114497

В мае в Соединенных Штатах произошло замедление роста занятости, в то время как и несколько предыдущих месяцев показывали снижение показателя. Это свидетельствует о том, что рынок труда теряет импульс. В то же время уровень безработицы упал до 16-летнего минимума.В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 138 тысяч, поскольку производственные, правительственные сектора и сфера розничных продаж уменьшили количество рабочих мест, говорится в заявлении Министерства труда. В мае было добавлено на 66 тысяч меньше рабочих мест, чем в марте и апреле. В настоящее время уровень безработицы составляет 4,3 процента.Однако доже этого может быть достаточно для того, чтобы Федеральная резервная система повысила процентные ставки. «Несмотря на те данные, которые мы получили, рынок труда восстанавливается циклически, и ФРС сможет опереться на это», - сказал Майкл Фероли (Michael Feroli), экономист JPMorgan в Нью-Йорке.