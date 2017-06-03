Полиция арестовала мужчину, укравшего обручальное кольцо у трупа

3 июня 2017 года, 15:36

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемого, который обокрал мужчину, получившего смертельное ножевое ранение.По словам представителя полиции, сержанта Пита Симпсона (Pete Simpson), стражи порядка арестовали мужчину за кражу обручального кольца и рюкзака, принадлежавших Рикки Бесту (Ricky Best), ветерану армии, который на прошлой неделе получил ножевое ранение не совместимое с жизнью, когда ехал на поезде в Портленд, штат Орегон.На момент ареста на 51-летнем Джордже Чаггени (George Tschaggeny) было надето обручальное кольцо Беста. Его обвиняют в трех преступлениях, среди которых кража второй степени тяжести, подделка вещественных доказательств и надругательство над трупом второй степени тяжести.53-летний Бест и 23-летний Талишин Мирддин Намки-Мече (Myrddin Namkai-Meche) вступились за двух девочек-мусульманок, в отношении которых некрасиво высказывался один пассажир. 35-летний Джереми Джозеф Кристиан (Myrddin Namkai-Meche) смертельно ранил героев и был арестован, когда сошел с поезда.