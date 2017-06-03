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Главная страница → Раздел: ПолитикаАдминистрация Трампа отправила копии отчета о пытках ЦРУ в Конгресс
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Администрация Трампа отправила копии отчета о пытках ЦРУ в Конгресс


Администрация Трампа отправила копии отчета о пытках ЦРУ в Конгресс
Фото: AmericaRU.com
Администрация Трампа отправила в Конгресс копию отчета 2014 года, в котором подробно изложена спорная программа задержания и допроса Центрального разведывательного управления. Это увеличивает вероятность того, что документ, состоящий из 6700 страниц, может быть спрятан под замок навсегда.

ЦРУ, генеральный инспектор агентства и канцелярия директора национальной разведки до сих пор вернули свои копии. Федеральное бюро расследований и Министерство также вернули свои копии еще три года назад. В докладе подробно описываются методы допроса, применяемые сотрудниками ЦРУ, среди которых имитирование утопления и депривация сна. В нем говорится, что методы агентства были чрезмерно жестокими и, возможно, незаконными.

Незадолго до своего ухода с должности бывший президент Барак Обама (Barack Obama) объявил доклад частью своих документов, гарантируя, что он не будет уничтожен и будет обнародован после 2029 года.
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