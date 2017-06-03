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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесШварценеггер раскритиковал заявление Трампа о Парижском соглашении
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Шварценеггер раскритиковал заявление Трампа о Парижском соглашении


Шварценеггер раскритиковал заявление Трампа о Парижском соглашении
Фото: AmericaRU.com
Актер Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) раскритиковал президента Дональда Трампа (Donald Trump) за намерение выйти из Парижского соглашения.

«Один человек не может уничтожить наш прогресс. Один человек не может остановить нашу революцию чистой энергетики. И один человек не может вернуться назад во времени. Только я могу это сделать», - сказал звезда «Терминатора» в видеоролике, опубликованном Attn в Твиттере.

Несмотря на его невозмутимую критику в адрес республиканца Шварценеггер заявил, что самая важная задача президента заключается в защите американского народа, и чистая окружающая среда является частью этой ответственности, передает Mashable. «Никто не помнит людей, которые сказали президенту Кеннеди не летать на Луну. Мы помним великих лидеров. Великие лидеры, которые не повернут назад и возлагают надежды на будущее», - сказал актер.
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