Певицу Брэнди отпустили из больницы, куда ее госпитализировали после потери сознания в самолете

3 июня 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Американская R&B-певица Брэнди Норвуд (Brandy Norwood) была госпитализирована после того, как потеряла сознание в самолете, готовившемся к вылету из международного аэропорта Лос-Анджелеса.Представитель исполнительницы заявил, что медики ее уже отпустили, и в настоящее время она отдыхает дома. По его словам, обморок мог быть причиной загруженного расписания Брэнди, которой недавно за короткий промежуток времени приходилось много летать на дальние расстояния.«Перелеты и постоянная работа очень сильно ее вымотали. В течение нескольких дней она будет отдыхать», - говорится в заявлении представителя. По словам сотрудников правоохранительных органов Лос-Анджелеса, стражи порядка и парамедики отреагировали на вызов о человеке, упавшем в обморок, около 7 часов утра.Самолет, направлявшийся в международный аэропорт Нью-Йорка, готовился к взлету на момент инцидента. К приходу скорой помощи певица была уже в сознании.