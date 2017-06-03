Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение на курорте Манилы

3 июня 2017 года, 12:34

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114487

Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение на курорте в столице Филиппин, которое произошло в пятницу. В результате инцидента погибли 37 человек, но сотрудники правоохранительных органов отрицают, что это был теракт.Подозреваемый зашел в казино Resorts World Manila и поджег игровые столы, а затем открыл огонь из огнестрельного оружия. По словам полиции, большинство жертв погибли из-за удушья. Террористическая организация ИГИЛ заявила, что ее боец совершил нападение. В последующем сообщении было упомянуто, что Абу аль-Хейр аль-Архебилели (Abou al-Kheir al-Arkhebieli) хвастался количеством «убитых или раненых христиан», прежде чем совершил самоубийство. Однако полиция говорит, что это неправда.«У Исламского государства есть определенная репутация, но это не значит что боевики ИГИЛ совершают все зверства во всем мире. Нет доказательств того, что это был террористический акт», - сообщил начальник полиции Манилы.