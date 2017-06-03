Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение на курорте Манилы

Фото: AmericaRU.com
Подозреваемый зашел в казино Resorts World Manila и поджег игровые столы, а затем открыл огонь из огнестрельного оружия. По словам полиции, большинство жертв погибли из-за удушья. Террористическая организация ИГИЛ заявила, что ее боец совершил нападение. В последующем сообщении было упомянуто, что Абу аль-Хейр аль-Архебилели (Abou al-Kheir al-Arkhebieli) хвастался количеством «убитых или раненых христиан», прежде чем совершил самоубийство. Однако полиция говорит, что это неправда.
«У Исламского государства есть определенная репутация, но это не значит что боевики ИГИЛ совершают все зверства во всем мире. Нет доказательств того, что это был террористический акт», - сообщил начальник полиции Манилы.
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