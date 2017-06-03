Признаки того, что вы питаетесь неправильно

3 июня 2017 года, 11:51

Фото: AmericaRU.com

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Вы можете сесть на диету и все таки влезть в прошлогодние джинсы, но неправильное питание не дает организму нужное количество полезных веществ, в которых он нуждается. Какие признаки того, что вы неправильно питаетесь?1. Вы часто страдаете от головной боли. Когда вы ограничиваете потребление калорий, вашему мозгу не хватает энергии, и поэтому вы чувствуете головокружение и головные боли.2. Даже после восьмичасового сна вам нелегко встать с постели. Неудовлетворение основных потребностей приводит к трудностям в выполнении повседневной деятельности.3. Частая смена настроения. Ограничение потребления калорий часто приводит к частым колебаниям настроения, включая гнев, вызванный голодом.4. Вы страдаете запором. Обычно это происходит потому, что вы не потребляете достаточное количество клетчатки, котороая помогает в работе ЖКТ. Со временем приводит к обезвоживанию и затем запору.5. Ваши волосы выпадают. Поскольку вы лишаете свой организм питательных веществ, белков и калорий, то ваши волосы начинают интенсивно выпадать.6. Снижение полового влечения. Хроническое недоедание часто вызывает гормональный дисбаланс, что приводит к быстрому снижению либидо.7. Ваш менструальный цикл столь же непредсказуем, как и погода. Ограничение калорий может часто сказываться на вашем уровне гормонов, что приводит к нерегулярному менструальному циклу.8. Вы страдаете депрессией. Неправильное питание часто приводит к снижению уровня сахара в крови, что, в свою очередь, напрямую влияет на ваши эмоции, заставляя вас чувствовать беспокойство и депрессию.9. Вы часто чувствуете холод. Температура вашего тела снижается, когда вы ограничиваете потребление калорий.10. Вам сложно похудеть. Так как ваш организм переключился на «режим голодания», он будет цепляться за каждую потребляемую вами калорию, тем самым замедляя метаболизм.