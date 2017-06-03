Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:06 am | Чикаго 5:06 am | Сан-Франциско 3:06 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПризнаки того, что вы питаетесь неправильно
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Признаки того, что вы питаетесь неправильно


Признаки того, что вы питаетесь неправильно
Фото: AmericaRU.com
Вы можете сесть на диету и все таки влезть в прошлогодние джинсы, но неправильное питание не дает организму нужное количество полезных веществ, в которых он нуждается. Какие признаки того, что вы неправильно питаетесь?

1. Вы часто страдаете от головной боли. Когда вы ограничиваете потребление калорий, вашему мозгу не хватает энергии, и поэтому вы чувствуете головокружение и головные боли.

2. Даже после восьмичасового сна вам нелегко встать с постели. Неудовлетворение основных потребностей приводит к трудностям в выполнении повседневной деятельности.

3. Частая смена настроения. Ограничение потребления калорий часто приводит к частым колебаниям настроения, включая гнев, вызванный голодом.

4. Вы страдаете запором. Обычно это происходит потому, что вы не потребляете достаточное количество клетчатки, котороая помогает в работе ЖКТ. Со временем приводит к обезвоживанию и затем запору.

5. Ваши волосы выпадают. Поскольку вы лишаете свой организм питательных веществ, белков и калорий, то ваши волосы начинают интенсивно выпадать.

6. Снижение полового влечения. Хроническое недоедание часто вызывает гормональный дисбаланс, что приводит к быстрому снижению либидо.

7. Ваш менструальный цикл столь же непредсказуем, как и погода. Ограничение калорий может часто сказываться на вашем уровне гормонов, что приводит к нерегулярному менструальному циклу.

8. Вы страдаете депрессией. Неправильное питание часто приводит к снижению уровня сахара в крови, что, в свою очередь, напрямую влияет на ваши эмоции, заставляя вас чувствовать беспокойство и депрессию.

9. Вы часто чувствуете холод. Температура вашего тела снижается, когда вы ограничиваете потребление калорий.

10. Вам сложно похудеть. Так как ваш организм переключился на «режим голодания», он будет цепляться за каждую потребляемую вами калорию, тем самым замедляя метаболизм.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114485
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Барахолка
Peg Perego Tatamia high chair Peg Perego Tatamia high chair
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на побережье квартира с видом на побережье
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Раздел: Квартиры - продам
Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500. Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500.
Раздел: Ищу работу
Looking for a job Looking for a job
Раздел: Адвокаты
Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus