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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые считают, что дошкольникам нужно больше учиться и меньше играть
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Ученые считают, что дошкольникам нужно больше учиться и меньше играть


Ученые считают, что дошкольникам нужно больше учиться и меньше играть
Фото: AmericaRU.com
Если вы считаете, что в дошкольном учреждении большую часть времени играют с куклами и машинками, а также собирают кубики, то подумайте еще раз. Существует тенденция к более строго научным дошкольным учреждениям, и новое исследование подтверждает эту идею, обнаружив, что у детей, которые больше занимались в детском саду, в школе была лучшая успеваемость.

Специалисты Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что дети дошкольного возраста, которые больше времени уделяли чтению и математике, чем их сверстники, имели в школе более высокие отметки. Самые большие успехи были отмечены у темнокожих детей из семей с низким уровнем дохода. Дошкольники не были лишены игрушек, им отводилось для игр несколько часов в день. Кроме того, занятия проводились в преимущественно игровой форме.

Другие исследования в данной области показали, что аналогичные успехи в учебе «исчезают» со временем, что затрудняет сокращение разрыва в успеваемости среди учеников из бедных семей и среднего класса.
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