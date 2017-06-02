12-летняя девочка выиграла детский конкурс на лучшее произношение слов

Фото: AmericaRU.com
Виней правильно произнесла слово «marocain» (марокен - тип ткани) и вырвал победу у 14-летнего Роана Раджиева (Rohan Rajeev) из Оклахомы. Соперники правильно написали слова, включая «cheiropompholyx» (дисгидроз - общее название расстройств потоотделения), «durchkomponiert» (дурхкомпо-нирт – музыкальный термин, означающий песню некуплетного строения) и «tchefuncte» (Тчефункт – река в штате Луизиана), и с нетерпением ждали, когда их оппонент совершит ошибку.
Но Роан ошибся в слове «marram» (песколюб), и Энания опередила его на два слова. После своей победы девочка сказала, что чувствует себя потрясающе. По словам отца Виней, у ребенка большая страсть к чтению. Приз в размере 40 тысяч долларов девочка планирует потратить на обучение в колледже для себя и своего брата.
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