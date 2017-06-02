12-летняя девочка выиграла детский конкурс на лучшее произношение слов

2 июня 2017 года, 20:00

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114481

Энания Виней (Ananya Vinay) из Фресно, штат Калифорния, выиграла Национальный конкурс на лучшее произношение среди детей. Финал, который проходил в Вашингтоне, был напряженный, поэтому победа далась 12-летней девочке нелегко.Виней правильно произнесла слово «marocain» (марокен - тип ткани) и вырвал победу у 14-летнего Роана Раджиева (Rohan Rajeev) из Оклахомы. Соперники правильно написали слова, включая «cheiropompholyx» (дисгидроз - общее название расстройств потоотделения), «durchkomponiert» (дурхкомпо-нирт – музыкальный термин, означающий песню некуплетного строения) и «tchefuncte» (Тчефункт – река в штате Луизиана), и с нетерпением ждали, когда их оппонент совершит ошибку.Но Роан ошибся в слове «marram» (песколюб), и Энания опередила его на два слова. После своей победы девочка сказала, что чувствует себя потрясающе. По словам отца Виней, у ребенка большая страсть к чтению. Приз в размере 40 тысяч долларов девочка планирует потратить на обучение в колледже для себя и своего брата.