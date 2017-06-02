Воздействие различных металлов может быть связано с аутизмом у детей

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Исследователи обнаружили, что воздействие различных металлов, как токсичных, так и питательных, таких как свинец и цинк, и изменение их влияния на разных этапах развития ребенка могут быть факторами, коррелирующими с возникновением раннего детского аутизма. Специалисты Школы медицины Икан на горе Синай в Нью-Йорке выяснили, что отравление металлами, в первую очередь свинцом, в утробе матери связано с повышенным риском расстройства аутистического спектра. В эксперименте приняли участие 32 пары близнецов.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature Communications».
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