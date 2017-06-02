Американку обвинили в краже ее собственного автомобиля

Фото: AmericaRU.com
Менеджер Lifetime Automotive на Форвард-авеню связался с полицией в пятницу около 7:45 вечера, чтобы сообщить, что у них угнали авто. Сотрудник вернулся в магазин, поскольку забыл личную вещь, и увидел, как кто-то уезжает на машине, стоявшей на ремонте в этой точке.
Автомобиль, принадлежащий Мэри Дали (Mary Duley), находился на ремонте с 3 апреля. Женщине предложили забрать машину из починки, но для этого ей нужно было заплатить 1100 долларов. Когда полиция начала розыск авто, офицеры поехали домой к владелице, и там обнаружили машину, припаркованную у дома.
Поскольку американка забрала авто, не заплатив за ремонт и не договорившись с менеджерами автомастерской, ей придется отвечать за угон своей же машины.
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