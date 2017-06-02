Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:36 am | Чикаго 6:36 am | Сан-Франциско 4:36 am
Главная страница → Раздел: В миреУдивительно, насколько выше стали люди за последние 100 лет
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Удивительно, насколько выше стали люди за последние 100 лет


Удивительно, насколько выше стали люди за последние 100 лет
Фото: AmericaRU.com
За последние столетия люди в большинстве стран мира стали значительно выше. Группа ученых-медиков Non-Communicable Diseases Risk Factor Collaboration (NCD-RISC) опубликовала исследование, в котором анализировались изменения высоты по всему миру. Команда сравнила 18-летних мужчин и женщин, родившихся в 1896 году с родившимися в 1996 году в 187 странах мира.

Ведущий ученый Маджид Эззати (Madjit Ezzati) отметил, что, хотя некоторые из этих изменений могут быть объяснены генами, «изменения во всем мире в значительной степени экологичны». Это означает, что люди становятся выше из-за внешних факторов, таких как экология, санитария и питание.

Более всего выросли мужчины в Иране – больше, чем на 15 сантиметров. Женщины в Южной Корее стали выше на 22 сантиметра.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114475
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Sunny Isles Beach Сдается квартира в Sunny Isles Beach
Раздел: Квартиры - сдам
Комната в рент Room for rent Комната в рент Room for rent
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Раздел: Квартиры - продам
Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000 Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000
Раздел: Услуги
Старинная магия - гадание - помощь Старинная магия - гадание - помощь
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus