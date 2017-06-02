Удивительно, насколько выше стали люди за последние 100 лет

2 июня 2017 года, 16:15

Фото: AmericaRU.com

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За последние столетия люди в большинстве стран мира стали значительно выше. Группа ученых-медиков Non-Communicable Diseases Risk Factor Collaboration (NCD-RISC) опубликовала исследование, в котором анализировались изменения высоты по всему миру. Команда сравнила 18-летних мужчин и женщин, родившихся в 1896 году с родившимися в 1996 году в 187 странах мира.Ведущий ученый Маджид Эззати (Madjit Ezzati) отметил, что, хотя некоторые из этих изменений могут быть объяснены генами, «изменения во всем мире в значительной степени экологичны». Это означает, что люди становятся выше из-за внешних факторов, таких как экология, санитария и питание.Более всего выросли мужчины в Иране – больше, чем на 15 сантиметров. Женщины в Южной Корее стали выше на 22 сантиметра.