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Компьютер предсказывает, когда вы умрете


Компьютер предсказывает, когда вы умрете
Фото: AmericaRU.com
Способность компьютера прогнозировать продолжительность жизни пациента – не фантазия, а реальность. Благодаря новым исследованиям университета Аделаиды прогнозирование смерти пациента с помощью компьютерных программ могут начать использовать в ближайшие годы.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Journal Scientific Reports, имеет последствия для ранней диагностики тяжелой болезни и медицинского вмешательства. Медики использовали искусственный интеллект для анализа медицинской визуализации 48 карт пациентов. Этот компьютерный анализ позволил предсказать, какие пациенты умрут в течение пяти лет с 69-процентной точностью. Это сопоставимо с обычными предсказаниями врачами.
Это первое исследование такого рода с использованием медицинских данных и искусственного интеллекта.

«Предсказание будущего пациента полезно, потому что это может позволить врачам подобрать более эффективное лечение», - говорит ведущий автор, доктор Лук Оукден-Рейнер.

«Точная оценка биологического возраста и предсказание долголетия пациента до сих пор были ограничены неспособностью врачей заглянуть внутрь тела и измерить здоровье каждого органа. Наше исследование использует «глубокое обучение», - метод, с помощью которого компьютерные системы могут научиться понимать и анализировать изображения. Компьютер научился распознавать сложные формы визуализации заболеваний, что требует обширной подготовки для специалистов», - говорит специалист.
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