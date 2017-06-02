Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:36 am | Чикаго 6:36 am | Сан-Франциско 4:36 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеФиксация коленей не помогает бегать лучше
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Фиксация коленей не помогает бегать лучше


Фиксация коленей не помогает бегать лучше
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование медицинского центра Векснера университета штата Огайо показало, что повязки для фиксации коленей не помогают людям бегать дальше или быстрее.

Исследование, представленное на ежегодной встрече Американского колледжа спортивной медицины (ACSM), показывает, что хотя компрессионные колготки значительно уменьшают мышечную вибрацию, они не уменьшают мышечную усталость и не помогают бегать на более далекие дистанции или в более высоком темпе.

«Теория заключалась в том, что меньшая вибрация мышц могла бы привести к меньшей усталости», - отметил Аджит Чаудхари (Ajit Chaudhari), доцент кафедры физиотерапии. Он выяснил, что уменьшение вибрации не связано с облегчением усталости вообще.

В эксперименте бегуны бегали одну дистанцию в компрессионных повязках и без них. Участники исследования бегали на беговой дорожке в течение 30 минут на 80 процентов от их максимальной скорости. Технология захвата движения отслеживала положение тела каждого бегуна в пределах доли миллиметра. Прочность и высота прыжков участников были испытаны до и после каждого прогона. Бегуны также носили монитор сердечного ритма, чтобы мы могли измерять их напряжение на протяжении всей пробежки.
Исследование не выявило никакого ни позитивного, ни негативного влияния повязок.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114471
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Предсказательница Мария стариное гадание Предсказательница Мария стариное гадание
Раздел: Услуги
Handyman Handyman
Раздел: Адвокаты
Опытный Адвокат в Нью Йорке Опытный Адвокат в Нью Йорке
Раздел: Квартиры - сдам
Майами апартаменты Майами апартаменты
Раздел: Услуги
Клининговые услуги Клининговые услуги
Раздел: Медицина
Стоп Наркотики Recovery Centre addiction Стоп Наркотики Recovery Centre addiction
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus