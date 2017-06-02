Фиксация коленей не помогает бегать лучше

2 июня 2017 года, 15:40

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование медицинского центра Векснера университета штата Огайо показало, что повязки для фиксации коленей не помогают людям бегать дальше или быстрее.Исследование, представленное на ежегодной встрече Американского колледжа спортивной медицины (ACSM), показывает, что хотя компрессионные колготки значительно уменьшают мышечную вибрацию, они не уменьшают мышечную усталость и не помогают бегать на более далекие дистанции или в более высоком темпе.«Теория заключалась в том, что меньшая вибрация мышц могла бы привести к меньшей усталости», - отметил Аджит Чаудхари (Ajit Chaudhari), доцент кафедры физиотерапии. Он выяснил, что уменьшение вибрации не связано с облегчением усталости вообще.В эксперименте бегуны бегали одну дистанцию в компрессионных повязках и без них. Участники исследования бегали на беговой дорожке в течение 30 минут на 80 процентов от их максимальной скорости. Технология захвата движения отслеживала положение тела каждого бегуна в пределах доли миллиметра. Прочность и высота прыжков участников были испытаны до и после каждого прогона. Бегуны также носили монитор сердечного ритма, чтобы мы могли измерять их напряжение на протяжении всей пробежки.Исследование не выявило никакого ни позитивного, ни негативного влияния повязок.