Фиксация коленей не помогает бегать лучше

Фото: AmericaRU.com
Исследование, представленное на ежегодной встрече Американского колледжа спортивной медицины (ACSM), показывает, что хотя компрессионные колготки значительно уменьшают мышечную вибрацию, они не уменьшают мышечную усталость и не помогают бегать на более далекие дистанции или в более высоком темпе.
«Теория заключалась в том, что меньшая вибрация мышц могла бы привести к меньшей усталости», - отметил Аджит Чаудхари (Ajit Chaudhari), доцент кафедры физиотерапии. Он выяснил, что уменьшение вибрации не связано с облегчением усталости вообще.
В эксперименте бегуны бегали одну дистанцию в компрессионных повязках и без них. Участники исследования бегали на беговой дорожке в течение 30 минут на 80 процентов от их максимальной скорости. Технология захвата движения отслеживала положение тела каждого бегуна в пределах доли миллиметра. Прочность и высота прыжков участников были испытаны до и после каждого прогона. Бегуны также носили монитор сердечного ритма, чтобы мы могли измерять их напряжение на протяжении всей пробежки.
Исследование не выявило никакого ни позитивного, ни негативного влияния повязок.
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