Гигантский ледяной осколок близок к отрыву от Антарктиды

2 июня 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

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Разлом льда на антарктическом шельфе скоро станет причиной откола одного из крупнейших айсбергов из когда-либо зарегистрированных, заявляют ученые.За последние шесть дней раскол в ледяном шельфе Ларсена С вырос на 17 километров . Сейчас он достиг расстояния в 13 километров от края ледника. До недавнего времени раскол проходил параллельно краю ледяного шельфа, но теперь его направление изменилось.Адриан Лакман (Adrian Luckman), ведущий исследователь британской исследовательской группы Project MIDAS, которая контролирует Ледяной шельф с 2014 года, заявляет, что айсберг отколется от шельфа в ближайшие дни. Его размер достигнет 5 тысяч квадратных километров – это аналогично штату Делавэр. Ларсен С потеряет больше 10% площади. Это событие коренным образом изменит ландшафт Антарктического полуострова.