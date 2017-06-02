Гигантский ледяной осколок близок к отрыву от Антарктиды

Фото: AmericaRU.com
За последние шесть дней раскол в ледяном шельфе Ларсена С вырос на 17 километров . Сейчас он достиг расстояния в 13 километров от края ледника. До недавнего времени раскол проходил параллельно краю ледяного шельфа, но теперь его направление изменилось.
Адриан Лакман (Adrian Luckman), ведущий исследователь британской исследовательской группы Project MIDAS, которая контролирует Ледяной шельф с 2014 года, заявляет, что айсберг отколется от шельфа в ближайшие дни. Его размер достигнет 5 тысяч квадратных километров – это аналогично штату Делавэр. Ларсен С потеряет больше 10% площади. Это событие коренным образом изменит ландшафт Антарктического полуострова.
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