Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:06 am | Чикаго 5:06 am | Сан-Франциско 3:06 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессГигантский ледяной осколок близок к отрыву от Антарктиды
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Гигантский ледяной осколок близок к отрыву от Антарктиды


Гигантский ледяной осколок близок к отрыву от Антарктиды
Фото: AmericaRU.com
Разлом льда на антарктическом шельфе скоро станет причиной откола одного из крупнейших айсбергов из когда-либо зарегистрированных, заявляют ученые.

За последние шесть дней раскол в ледяном шельфе Ларсена С вырос на 17 километров . Сейчас он достиг расстояния в 13 километров от края ледника. До недавнего времени раскол проходил параллельно краю ледяного шельфа, но теперь его направление изменилось.

Адриан Лакман (Adrian Luckman), ведущий исследователь британской исследовательской группы Project MIDAS, которая контролирует Ледяной шельф с 2014 года, заявляет, что айсберг отколется от шельфа в ближайшие дни. Его размер достигнет 5 тысяч квадратных километров – это аналогично штату Делавэр. Ларсен С потеряет больше 10% площади. Это событие коренным образом изменит ландшафт Антарктического полуострова.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114469
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя
Раздел: Услуги
Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha! Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha!
Раздел: Квартиры - продам
Квартира на острове возле Майами Квартира на острове возле Майами
Раздел: Бизнес и маркетинг
For Sale Barber Shop w/Amenities For Sale Barber Shop w/Amenities
Раздел: Автомобили
INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito) INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito)
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира продается квартира
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus