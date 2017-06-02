В Национальный день пончиков можно бесплатно наесться этого угощения

Фото: AmericaRU.com
Несколько сетей, которые изготавливают и продают пончики, отмечают день бесплатной раздачей сладкой выпечки. Этот день приурочен к деятельности девочек из Армии спасения раздавали солдатам бесплатный кофе и пончики во время Первой и Второй мировой войны.
В Dunkin `Donuts клиенты получат бесплатный пончик по своему выбору с покупкой любого напитка. Предложение работает весь день для всех участников Dunkin` Donuts по всей стране. Krispy Kreme предлагает покупателям один бесплатный пончик в течение дня в магазинах США и Канады. Клиенты Duck Donuts получат бесплатный пончик с любой покупкой в магазинах в восточной части страны. Entenmann`s раздает сегодня пончики на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
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