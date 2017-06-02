Посольства США начинают новую проверку визовых претендентов

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С 25 мая консулы будут более тщательно проверять визовых претендентов и потенциальных иммигрантов в Соединенные Штаты. Всем заявителям могут дать новая дополнительная анкета для получения более подробной информации.
Вопросник был утвержден двумя днями ранее управлением по вопросам управления и бюджета, и определяет усиление визового режима.
Во время своей кампании Трамп призывал к «экстремальной проверке» иностранцев, желающих приехать в Соединенные Штаты. Новый жесткий контроль будет оставаться в силе до ноября, но может стать и постоянным.
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