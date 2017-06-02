Посольства США начинают новую проверку визовых претендентов

2 июня 2017 года, 13:55

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114465

После введения новой политики Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) по въезду в страну американские консулы по всему миру начали более интенсивно проверять некоторых заявителей на получение визы. Теперь в посольствах США могут запросить данные социальных сетей и другие дополнительные документы с целью выявления потенциальных террористов и других угроз национальной безопасности.С 25 мая консулы будут более тщательно проверять визовых претендентов и потенциальных иммигрантов в Соединенные Штаты. Всем заявителям могут дать новая дополнительная анкета для получения более подробной информации.Вопросник был утвержден двумя днями ранее управлением по вопросам управления и бюджета, и определяет усиление визового режима.Во время своей кампании Трамп призывал к «экстремальной проверке» иностранцев, желающих приехать в Соединенные Штаты. Новый жесткий контроль будет оставаться в силе до ноября, но может стать и постоянным.