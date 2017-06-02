Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:06 am | Чикаго 5:06 am | Сан-Франциско 3:06 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаПосольства США начинают новую проверку визовых претендентов
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Посольства США начинают новую проверку визовых претендентов


Посольства США начинают новую проверку визовых претендентов
Фото: AmericaRU.com
После введения новой политики Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) по въезду в страну американские консулы по всему миру начали более интенсивно проверять некоторых заявителей на получение визы. Теперь в посольствах США могут запросить данные социальных сетей и другие дополнительные документы с целью выявления потенциальных террористов и других угроз национальной безопасности.

С 25 мая консулы будут более тщательно проверять визовых претендентов и потенциальных иммигрантов в Соединенные Штаты. Всем заявителям могут дать новая дополнительная анкета для получения более подробной информации.
Вопросник был утвержден двумя днями ранее управлением по вопросам управления и бюджета, и определяет усиление визового режима.

Во время своей кампании Трамп призывал к «экстремальной проверке» иностранцев, желающих приехать в Соединенные Штаты. Новый жесткий контроль будет оставаться в силе до ноября, но может стать и постоянным.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114465
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Разное
Продам свой участок земли в Поконо, Пенсильвания. Продам свой участок земли в Поконо, Пенсильвания.
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Раздел: Медицина
Зубной техник Зубной техник
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus