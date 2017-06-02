Netflix отменил сериал «Восьмое чувство» после 2 сезонов

Фото: AmericaRU.com
Решение канала стало сюрпризом для всех, поскольку рейтинг второго сезона оказался высоким. Более того, проекты Вачовски назвали одной из самых прогрессивных научно-фантастических драм на сегодняшний день.
Вице-президент Netflix по оригинальному контенту Синди Холланд опубликовала новости о прекращении сериала в блоге компании: «После 23 эпизодов, 16 городов и 13 стран история кластера Sense8 подходит к концу. Это все, о чем мечтали и мы, и фанаты. Никогда не было такого по-настоящему глобального шоу с международным актерским составом и группой, собравшим самых страстных поклонников по всему миру. Мы благодарим Лану, Лилли, Джо и Гранта за их видение, а также весь актерский состав и команду за их мастерство и приверженность».
Канал не раскрывает подробностей, почему было принято решение о закрытии сериала.
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