Netflix отменил сериал «Восьмое чувство» после 2 сезонов

2 июня 2017 года, 13:10

Фото: AmericaRU.com

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Канал Netflix неожиданно отменил научно-фантастический сериал «Восьмое чувство» (Sense8) после двух успешных сезонов. Сериал создан сестрами Вачовски, второй сезон только был показан в эфире с большим успехом.Решение канала стало сюрпризом для всех, поскольку рейтинг второго сезона оказался высоким. Более того, проекты Вачовски назвали одной из самых прогрессивных научно-фантастических драм на сегодняшний день.Вице-президент Netflix по оригинальному контенту Синди Холланд опубликовала новости о прекращении сериала в блоге компании: «После 23 эпизодов, 16 городов и 13 стран история кластера Sense8 подходит к концу. Это все, о чем мечтали и мы, и фанаты. Никогда не было такого по-настоящему глобального шоу с международным актерским составом и группой, собравшим самых страстных поклонников по всему миру. Мы благодарим Лану, Лилли, Джо и Гранта за их видение, а также весь актерский состав и команду за их мастерство и приверженность».Канал не раскрывает подробностей, почему было принято решение о закрытии сериала.