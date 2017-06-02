В двух музеях Смитсоновского института кто-то развесил петли для казни

Фото: AmericaRU.com
Представители института назвали действия неизвестных «трусливыми» и «прискорбными», пообещав бороться с расизмом «новой силой». Петли были найдены в музеях, расположенных в Вашингтоне, округ Колумбия, вначале на дереве на территории музея Хиршхорна в саду скульптур. Затем через 5 дней вторая петля была найдена на выставке о сегрегации в Национальном музее истории и культуры афроамериканцев.
«Петля уже давно представляет собой прискорбный акт трусости и испорченности - символ крайнего насилия для афроамериканцев, - заявил директор музея афроамериканцев Лонни Бунч III (Lonnie Bunch III). - Этот инцидент - болезненное напоминание о проблемах, с которыми сталкиваются афроамериканцы».
Полиция разыскивает подозреваемых. Эти два музея не являются единственными организациями, которые в последнее время сталкиваются с подобными проявлениями ненависти. Петли ранее находили в Калифорнии, Мэриленде, Северной Каролине и округе Колумбия. Эксперты связывают активизацию сторонников белого превосходства после победы Трампа.
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