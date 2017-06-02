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Главная страница → Раздел: События/СкандалыОхотники за головами и беглец перестреляли друг друга в автосалоне Техаса
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Охотники за головами и беглец перестреляли друг друга в автосалоне Техаса


Охотники за головами и беглец перестреляли друг друга в автосалоне Техаса
Фото: AmericaRU.com
Два охотника за головами и беглец от правосудия из Миннесоты, которого они отслеживали, перестреляли друг в друга в автосалоне Техаса на глазах у запаниковавших клиентов.

Двое мужчин, идентифицированные полицией как Фидель Гарсиа и Габриэль Бернала з Корпус-Кристи, во вторник пытались поймать Рамона Майкла Хатчинсона 49 лет в автосалон Nissan в Гринвилле. Хатчинсон разыскивается с марта, когда он не появился в суде в графстве Хеннепин. Хатчинсон, обозначенный в судебных документах как житель Сент-Пол, штат Миннесота, столкнулся с несколькими обвинениями, которые включали нападение на сотрудника правоохранительных органов.

Охотники за головами преследовали его и предпринял попытку задержать в автосалоне. Обе стороны достали оружие и начали перестреливаться. Около 20 выстрелов выпустили за 6 секунд. Перепуганным сотрудникам и клиентам удалось сбежать из помещения. В результате перестрелки погибли все трое участников.

Частные следователи, зарегистрированные в Техасе, получили лицензию через Государственный департамент общественной безопасности.
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