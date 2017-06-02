Повесть Толкина о Берене и Лютиэн была опубликована спустя 100 лет после написания

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Книга была отредактирована 92-летним сыном писателя Кристофером Толкином (Christopher Tolkien). Он сделал это с большим усердием и заботой, а также присущим ему красноречием, сохранив стиль повествования отца. История любви смертного и эльфийки много значила для Толкина, а их имена даже выгравированы на его могиле. По словам специалиста по творчеству Толкина Джона Гарта (John Garth), автор написал роман зимой 1916-17 года, когда вернулся с фронта после заражения волынской лихорадкой и ужасающего опыта в битве на Сомме. Гарт утверждает, что Толкин вдохновился на написание произведения, когда его жена Эдит танцевала для него на поляне цветов. «Тогда он испытал такую радость и восторг, каких, возможно, не испытывал больше никогда», – сказал Гарт.
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