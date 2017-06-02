Новый метод стимуляции мозга электрическим током подает надежды

Фото: AmericaRU.com
Теперь команда нейробиологов и инженеров разработала метод, который позволяет не прибегать к операции и достичь различных областей мозга. Метод, называемый временной интерференцией, включает в себя излучение различных электрических частот, слишком высоких для реагирования нейронов.Исследование специалистов Массачусетского технологического института было проведено на мышах, и остается много вопросов относительно возможности применения метода на людях. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Cell».
По словам экспертов, если метод окажется эффективным и безопасным, то он может помочь в лечении ряда неврологических и психиатрических расстройств, а также будет менее затратным и более безопасным, чем нынешние подходы.
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