Новый метод стимуляции мозга электрическим током подает надежды

2 июня 2017 года, 10:31

Фото: AmericaRU.com

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Электрическая стимуляция мозга может помочь пациентам с болезнью Паркинсона, депрессией, обсессивно-компульсивным расстройством и, возможно, другими состояниями. Но все имеющиеся методы имеют недостатки: они либо связаны с рисками от операции в результате имплантации электродов в мозг, или они стимулируют поверхность черепа, ограничивая способность направлять электричество в нужные области мозга.Теперь команда нейробиологов и инженеров разработала метод, который позволяет не прибегать к операции и достичь различных областей мозга. Метод, называемый временной интерференцией, включает в себя излучение различных электрических частот, слишком высоких для реагирования нейронов.Исследование специалистов Массачусетского технологического института было проведено на мышах, и остается много вопросов относительно возможности применения метода на людях. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Cell».По словам экспертов, если метод окажется эффективным и безопасным, то он может помочь в лечении ряда неврологических и психиатрических расстройств, а также будет менее затратным и более безопасным, чем нынешние подходы.