Мужчина умер из-за заражения плотоядными бактериями после купания с новой татуировкой

Фото: AmericaRU.com
После купания у мужчины началась лихорадка, озноб и появились высыпания возле татуировки. По сообщениям медиков, это был сепсис, который на момент госпитализации приобрел фиолетовый оттенок. Спустя две недели после того, как мужчину подключили к аппарату, поддерживающему жизненно важные функции организма, состояние пациента ухудшилось, а почки отказали. Врачи полагают, что годы злоупотребления алкоголем сделали мужчину восприимчивым к инфекции вибрио вульнификус, что привело к септическому шоку.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Чрезмерное увлечение Интернетом увеличивает частоту сердечных сокращений и кровяное давление →
- Мытье рук холодной водой так же эффективно, как и горячей →
- Ученые обнаружили странные мутации в результате генных экспертиментов →
- Детское ожирение лучше всего лечится через родителей без ребенка →
- Хирург, делавший операции на груди, приговорен к 15 годам тюрьмы →
- Ученые нашли способ, который поможет пациентам избавиться от усталости во время или после лечения рака →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114453
http://www.americaru.com/news/114453