Мужчина умер из-за заражения плотоядными бактериями после купания с новой татуировкой

2 июня 2017 года, 10:12

Фото: AmericaRU.com

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31-летний мужчина скончался после того, как проигнорировал предупреждения об опасности купания. Мужчина, чье имя не разглашается, за пять дней до плавания в Мексиканском заливе набил татуировку на правой икре и заразился бактерией. Его случай был подробно описан в журнале «British Medical Journal».После купания у мужчины началась лихорадка, озноб и появились высыпания возле татуировки. По сообщениям медиков, это был сепсис, который на момент госпитализации приобрел фиолетовый оттенок. Спустя две недели после того, как мужчину подключили к аппарату, поддерживающему жизненно важные функции организма, состояние пациента ухудшилось, а почки отказали. Врачи полагают, что годы злоупотребления алкоголем сделали мужчину восприимчивым к инфекции вибрио вульнификус, что привело к септическому шоку.