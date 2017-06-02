Ученые в третий раз обнаружили гравитационные волны из черных дыр

Фото: AmericaRU.com
На расстоянии около трех миллиардов световых лет от Земли две черные дыры, намного более массивные, чем наше Солнце, крутились вокруг друг друга и в конечном итоге столкнулись, создавая волны, похожие на рябь на воде. Волны распространились во Вселенной, расширяя и сокращая пространственно-временной континуум. Они достигли Земли в январе, где и были обнаружены как крошечные вибрации чувствительными инструментами в обсерваториях штатов Луизианы и Вашингтона. Столкновение создало одну большую черную дыру с массой, примерно в 49 раз превышающей массу Солнца. Об этом в четверг объявила Лазерно-интерферометрическая обсерватория гравитационных волн.
ЛИОГВ впервые обнаружила гравитационные волны в сентябре 2015 года и публично объявила об открытии в феврале 2016 года, спустя столетие после того, как Альберт Эйнштейн заявил об их существовании.
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