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Главная страница → Раздел: ПрогрессУченые в третий раз обнаружили гравитационные волны из черных дыр
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Ученые в третий раз обнаружили гравитационные волны из черных дыр


Ученые в третий раз обнаружили гравитационные волны из черных дыр
Фото: AmericaRU.com
Ученые в третий раз обнаружили гравитационные волны, возникающие в результате слияния двух массивных черных дыр во Вселенной, изгибы в ткани пространства и времени, создаваемые мощным космическим столкновением.

На расстоянии около трех миллиардов световых лет от Земли две черные дыры, намного более массивные, чем наше Солнце, крутились вокруг друг друга и в конечном итоге столкнулись, создавая волны, похожие на рябь на воде. Волны распространились во Вселенной, расширяя и сокращая пространственно-временной континуум. Они достигли Земли в январе, где и были обнаружены как крошечные вибрации чувствительными инструментами в обсерваториях штатов Луизианы и Вашингтона. Столкновение создало одну большую черную дыру с массой, примерно в 49 раз превышающей массу Солнца. Об этом в четверг объявила Лазерно-интерферометрическая обсерватория гравитационных волн.

ЛИОГВ впервые обнаружила гравитационные волны в сентябре 2015 года и публично объявила об открытии в феврале 2016 года, спустя столетие после того, как Альберт Эйнштейн заявил об их существовании.
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